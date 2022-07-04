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В Московском районе прошел турнир по волейболу среди сотрудников ИДН

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- Айжан Мамбеталиева
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В Московском районе прошел турнир по волейболу среди сотрудников ИДН ОВД Чуйской области в преддверии празднования дня ИДН.

На кануне в преддверии празднования со дня образования инспекции по делам несовершеннолетних Службы общественной безопасности органов внутренних дел среди сотрудников ИДН ОВД Чуйской области в Мосвковском районе прошел турнир по волейболу.

На данном мероприятие приняли участие начальник ИДН МВД полковник милиции Нуржан Адылова, руководство ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района а также заместитель акима Московского района Мунара Мамалжанова.

В начале мероприятия с поздравительной речью выступила начальник ИДН МВД Нуржан Адылова, которая отметила, что работа с подрастающим поколением самое важная работа, ведь правильное направление каждого своего подопечного одна из самых важных задач для каждого сотрудниками ИДН в своей работе. Кроме того Нуржан Адылова поблагодарила организаторов данного мероприятия и пожелала всем присутствующим здоровья и успехов на службе.

По итогам увлекательного турнира первое место заняла команда ИДН ОВД Панфилорвского района, второе место ИДН ОВД Жайылского района и третье место команда ИДН ОВД Москловского района. Всем победителям были вручены грамоты, дипломы и ценные подарки.


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URL: https://www.vb.kg/420071
Теги:
ГУВД, МВД, Чуйская область, Кыргызстан, милиция
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