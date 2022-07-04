В Московском районе прошел турнир по волейболу среди сотрудников ИДН ОВД Чуйской области в преддверии празднования дня ИДН.

На кануне в преддверии празднования со дня образования инспекции по делам несовершеннолетних Службы общественной безопасности органов внутренних дел среди сотрудников ИДН ОВД Чуйской области в Мосвковском районе прошел турнир по волейболу.

На данном мероприятие приняли участие начальник ИДН МВД полковник милиции Нуржан Адылова, руководство ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района а также заместитель акима Московского района Мунара Мамалжанова.

В начале мероприятия с поздравительной речью выступила начальник ИДН МВД Нуржан Адылова, которая отметила, что работа с подрастающим поколением самое важная работа, ведь правильное направление каждого своего подопечного одна из самых важных задач для каждого сотрудниками ИДН в своей работе. Кроме того Нуржан Адылова поблагодарила организаторов данного мероприятия и пожелала всем присутствующим здоровья и успехов на службе.

По итогам увлекательного турнира первое место заняла команда ИДН ОВД Панфилорвского района, второе место ИДН ОВД Жайылского района и третье место команда ИДН ОВД Москловского района. Всем победителям были вручены грамоты, дипломы и ценные подарки.