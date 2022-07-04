Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в мошенничестве

В УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы О.С. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени "С", который войдя в доверие и обманным путем под предлогом, что вылечит супругу заявителя от онкологической болезни завладел денежными средствами в размере 11 тысяч долларов, после чего не выполнив обещанного скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 части 2 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района был установлен и задержан подозреваемый А.С. 1978 года рождения. Подозреваемый был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0 501 20-64-04, 0 222 81-00-00 или в дежурную часть УВД Свердловского района Бишкека 0 312 43-28-15 и 102.