В Бишкек прибыл цветочный подарок от города Наманган

В столицу, в подарок горожанам, прибыли первые 100 тысяч однолетних цветов из Узбекистана. Результатом поездки мэра Эмильбека Абдыкадырова на международный фестиваль цветов в город Наманган, стала договоренность о передаче в дар городу Бишкек 500 тысяч однолетних цветов.

Вместе с цветами из Намангана прибыли сотрудники местного управления жилищно-коммунального хозяйства в лице агрономов, мастеров и специалистов, а также вице-мэр города Наманган Абдулбомита Исмаилова. В парке "Балалык" их встретили вице-мэр города Бишкек Олег Попиков и директор МП "Бишкекзеленхоз".

Порядка 30 наманганских озеленителей делятся опытом и специальной технологией посадки однолетних цветов.

С раннего утра международная команда специалистов совместно с местными специалистами высаживают на клумбах нового парка подаренные цветы. На данный момент в парке работают более 100 озеленителей. Дизайн клумб разработан также специалистами из Узбекистана.

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" завершило в парке ряд работ по благоустройству. Была установлена поливочная система, благоустройство зеленых зон: разравнивание почвы и подготовка для обустройства газона, прополка и очистка территории парка от всех возможных видов сорняков.