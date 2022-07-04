Веганский бургер со вкусом человеческого мяса создали в Швеции

Шведская фирма Oumph! создала вегетарианский бургер со вкусом человеческого мяса. Кулинарная новинка и реклама продукта получили награду на международном фестивале творчества "Каннские львы", сообщает The Mirror.

Бургер состоит из вегетарианских продуктов - сои, грибов, пшеничного белка, растительных жиров и "секретной смеси", но котлета в нем, по утверждению создателей, полностью имитирует текстуру и вкус человеческого мяса.

"Создавая этот специальный гамбургер, Oumph! хотел доказать, что можно производить продукты на растительной основе, которые по вкусу могут сымитировать любое мясо", - заявили в компании.

По мнению руководства фирмы, бургер придется по вкусу любознательным и смелым гурманам.