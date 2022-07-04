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Веганский бургер со вкусом человеческого мяса создали в Швеции

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- Канат Кожоев
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Шведская фирма Oumph! создала вегетарианский бургер со вкусом человеческого мяса. Кулинарная новинка и реклама продукта получили награду на международном фестивале творчества "Каннские львы", сообщает The Mirror.

Бургер состоит из вегетарианских продуктов - сои, грибов, пшеничного белка, растительных жиров и "секретной смеси", но котлета в нем, по утверждению создателей, полностью имитирует текстуру и вкус человеческого мяса.

"Создавая этот специальный гамбургер, Oumph! хотел доказать, что можно производить продукты на растительной основе, которые по вкусу могут сымитировать любое мясо", - заявили в компании.

По мнению руководства фирмы, бургер придется по вкусу любознательным и смелым гурманам.


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URL: https://www.vb.kg/420083
Теги:
новости мира, новости планеты
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