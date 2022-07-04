Мобильный оператор О! расширил охват технологии 4G LTE по всему Кыргызстану

Мобильный оператор О! наращивает темпы развития сети последние несколько лет. Как правило, каждый этап технических работ приносит ощутимое улучшение сигнала и новые скорости мобильного интернета. Очередные работы проведены в населённых пунктах, где проживает более миллиона кыргызстанцев.

Чуйская область: в городах Бишкек, Шопоков, Токмок, в жилмассивах Эркин-Тоо, Ак-Ордо, а также в сёлах Заря, Пригородное, Беловодское, Виноградное, Лебединовка, Нижний Орок, Сары-Джон, Петропавловка, Красная Речка, Нижняя Ала-Арча, Тар-Суу, Кызыл-Байрак, Торт-Куль, Новопокровка, Беш-Кюнгей, Ак-Тюз, Ленинское, Гроздь, Сокулук, Маевка; Иссык-Кульская область: в селах Чон-Орюктю, Ак-Сай, Кабак, Тилекмат, Мин-Булак, Арал, Бостери, Чок-Тал, Барскоон, Долон, Кош-Дебе, Коджояр, Сары-Камыш, Орто-Орюктю, Уч-Кайнар, Отуз-Уул, Кюрменту, Ак-Булак, Жениш, Бактуу-Долоноту; Таласская область: в городе Талас и в сёлах Кок-Ой, Бакай-Ата, Кум-Арык; Нарынская область: в городе Нарын и в сёлах Первомайское, Ак-Кудук, Достук, Джалгыз-Терек; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абад, Кадамжай, Ала-Бука, в сёлах Сафедбулан, Карамарт, Кара-Кунгей, Арпа-Тектир, Сумсар, Табылгыты, Терек-Суу, Каныш-Кыя, Коргон-Сай, Ак-Таш, Курулуш, Джаны-Базар, Карача, Момбеково, Советское, Арал, Чолпон-Ата, Кушчу-Суу, Уч-Терек, Сапалак, Ызар, Кюмюш-Азиз, Сузак, Казарман, Кара-Джыгач, Кызыл-Озгорюш, Кызыл-Сенир, Таштак, Ак-Джол, Кызыл-Джар, Терс, Кайырма, Базар-Коргон, Аук, Массы, Сасык-Булак, Чангыр-Таш, Арал, Джар-Кыштак, Арал-Сай, Мундуз, Алмалуу, Толук, Ноот, Кара-Суу, Оогон-Талаа, Чарбак, Дебей, Катар-Джангак, Косо-Терек, Сары-Талаа, Комсомол (Кара-Тектир), Айры-Там, Джаны-Шаар, Бирдик; Ошская область: в городах Ош, Ноокат, в сёлах Кыргыз-Чек, Султан-Абад, Алим-Тепе, Кабык, Джаны-Джол, Ак-Кыя, Курбан-Кара, Талдык, Алга-Бас, Ак-Терек, Дароот-Коргон, Кызыл-Туу, Токбай-Талаа, Эркин-Тоо, Кызыл-Чарба, Мурдаш, Согонду, Гюльбахор, Джаны-Талаа, Калматай, Савай, Кара-Шоро, Боз-Караган, Арпа-Тектир, Сары-Таш, Хауз, Октябрь, Тээке, Жаны-Ноокат, Ачы, Бешмойнок, Асанчек, Барын, Кыргыз-Ата, Мырза-Аке, Кенеш, Кёк-Бель (Исанова), Аюу, Токтогул, Кызыл-Кырман, Таш-Арык, Джар-Ооз, Джаны-Айыл, Гайрат, Кесов, Арап, Тепе-Коргон, Беш-Буркан, Борбаш, Коджоке, Ынтымак, Ничке-Суу, Акшар, Челекчи, Арык-Бою, Кара-Дыйкан, Алашан, Каранай, Кек-Джар, Куршаб, Нойгут; Баткенская область: в городе Раззаков, в сёлах Чечме, Бель, Кара-Булак, Боз-Адыр, Кара-Токой, Таш-Кыя, Пульгон, Тенге, Андарак.

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