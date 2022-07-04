Базарбаев ознакомился с ходом строительства водопровода в селе Кара-Саз

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев с рабочей поездкой посетил Кочкорский район, Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, министр совместно с директором Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызской Республике, господином Кожиро Накай ознакомился с реализацией проекта "Строительство системы чистой питьевой воды в селе Кара-Саз" Кочкорского района.

"В ходе реализации проекта для строительных работ были привлечены 32 человека, состоящие в списке нуждающихся социальной службы Кош-Добонского айыльного аймака.

Участниками проекта построены резервуар емкостью в 100 тонн, оградительный забор длиной 280 метров и проложен трубопровод питьевой воды длиной 1200 метров".