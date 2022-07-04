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Базарбаев ознакомился с ходом строительства водопровода в селе Кара-Саз

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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев с рабочей поездкой посетил Кочкорский район, Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, министр совместно с директором Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызской Республике, господином Кожиро Накай ознакомился с реализацией проекта "Строительство системы чистой питьевой воды в селе Кара-Саз" Кочкорского района.

"В ходе реализации проекта для строительных работ были привлечены 32 человека, состоящие в списке нуждающихся социальной службы Кош-Добонского айыльного аймака.

Участниками проекта построены резервуар емкостью в 100 тонн, оградительный забор длиной 280 метров и проложен трубопровод питьевой воды длиной 1200 метров".


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URL: https://www.vb.kg/420091
Теги:
Кочкорский район, Минтруда, Кудайберген Базарбаев
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