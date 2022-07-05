Очень жарко: в маршрутке теряют сознание

В департаменте транспорта также отметили, что вопрос дифференцированного тарифа сейчас еще рассматривается и точная сумма его не утверждена.

Вопрос нехватки городского муниципального транспорта стоит остро уже не первый год. Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие при мэрии Бишкека планирует закупить 200 автобусов. Уточняется, что закупка пройдет в два этапа. На каждом этапе закупят по 100 автобусов.

Пока же горожане вынуждены пользоваться имеющимся транспортом, условия в котором, особенно в период аномальной жары, оставляют желать лучшего. Буквально на днях в маршрутном такси стало плохо девушке, из–за жары она потеряла сознание в переполненной маршрутке. Другие пассажиры помогли ей, высадили на остановке и вызвали "скорую помощь". Прибывшие на место врачи оказали горожанке помощь, а родственники забрали ее домой.

Горожан возмущают условия, в которых они вынуждены ездить. Салоны переполнены, окна в маршрутках не открываются, а люки такие маленькие, что через них почти не попадает воздух. Духота в час пик невозможная.

"Сколько еще человек должны потерять сознание, чтобы маршрутки привели в порядок?!" - возмущаются пользователи соцсетей.