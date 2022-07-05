Бишкек становится центром театральной жизни Центральной Азии

При поддержке представительства Россотрудничества в Бишкеке состоялось открытие программ мастер-классов школы ГИТИСА

Вчера в Кыргызском национальном академическом драматическом театре состоялось открытие программ мастер-классов школы ГИТИСА при поддержке представительства Россотрудничества в Бишкеке.

Открыли торжественное мероприятие и.о. главы Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев, декан факультета музыкального театра ГИТИС Тимофей Сополев, заведующий кафедрой сценической пластики Айдар Закиров, педагог по сценической речи Елена Двизова, а также художественный руководитель и директор театра "Учур" Шаршенбек Шейшенов.

Серия мастер-классов "Международная школа Станиславского" - это уникальная культурно-образовательная программа, созданная Россотрудничеством совместно со школой театральных искусств ГИТИС. Главной целью программы является культурный, образовательный и профессиональный международный обмен. С 4 по 8 июля 50 участников из 17 городов стран СНГ, включая Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан, примут участие в профессиональных театральных мастер-классах актерского искусства по трем направлениям: сценическое движение, сценическая речь и режиссура.

"В Кыргызстане очень богатая театральная жизнь. Открытие программы мастер-классов сценического искусства "Международной школы Cтаниславского" дает возможность людям, которые хотели бы получить театральное образование, перенять опыт у российских преподавателей ГИТИСА. Состав участников интернациональный. К нам приехали представители 19 театров из 17 городов СНГ, мы очень рады, что открыли этот путь не только для Кыргызстана, но и для других стран. Таким образом, Бишкек сегодня становится центром театральной жизни Центральной Азии", - заявил Альберт Зульхарнеев.

И.о. руководителя Русского дома Зульхарнеев также анонсировал программу летней стажировки в школе театральных искусств ГИТИС, которая пройдет с 9 по 11 июля неподалеку от озера Иссык-Куль.

Декан факультета музыкального театра ГИТИС Тимофей Сополев уверен, что открытие мастер-классов, даже несмотря на их краткосрочность, позволит молодым людям получить более углубленные знания в сфере театрального и актерского мастерства.

"В этом году нашей школе исполняется 144 года. ГИТИС - это крупнейший театральный вуз Европы. Нам очень интересно познакомиться с ребятами из Средней Азии и передать им свой опыт. Мы пока не знаем, на чем именно будем делать акцент в наших классах, театр – дело живое. Мы познакомимся, определим уровень мастерства, выявим ключевые проблемы и потребности – и сосредоточимся на них. При этом процессе мы и сами учимся, потому что, когда ты не готов учиться, ты уже не можешь учить",- утверждает Тимофей Сополев.

Директор кыргызского театра "Учур" Шаршенбек Шейшенов надеется на то, что эта практика станет ежегодной.

"Экспертный взгляд на уровень подготовки наших актеров очень важен, только так, не замыкаясь на собственной системе, мы можем развиваться. Мы все – ученики школы Станиславского, это основа и фундамент, но театр модернизируется, меняется восприятие и культура нашего зрителя, нам нужен опыт передовых мастеров и, надеемся, им также нужен наш", - говорит Шаршенбек Шейшенов.

Мастер-классы рассчитаны на молодых актеров с 18 до 25 лет. Но каждый человек, заинтересованный в участии, может стать вольным слушателем и присутствовать в зале во время проведения классов. Более тысячи человек, включая опытных артистов, режиссеров и школьников, которые готовятся к поступлению в театральные вузы, успели зарегистрироваться на участие вольными слушателями. 4 июля уже прошел первый показательный мастер-класс Айдара Закирова.