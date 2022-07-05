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В ДТП на Иссык-Куле пострадали 14 человек, погибли двое, включая ребенка

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- Канат Кожоев
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В результате ДТП на Иссык-Куле погибли два человека, пострадали 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел 4 июля около 19: 30 часов на 27 км автодороги Балыкчы - Ананьево - Каракол, где столкнулись легковые автомобили Honda Odyssey и Toyota Estima.

На месте происшествия работали спасатели. Тела погибших извелекли из автомобилей и передали сотрудникам МВД. Очеловек были доставлены в больницу.

Согласно уточненным данным, умершие граждане м 2015 года рождения.Д. и в 1953 году.т. А.Дж. граждан.


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URL: https://www.vb.kg/420106
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, Иссык-Куль
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