В ДТП на Иссык-Куле пострадали 14 человек, погибли двое, включая ребенка

В результате ДТП на Иссык-Куле погибли два человека, пострадали 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел 4 июля около 19: 30 часов на 27 км автодороги Балыкчы - Ананьево - Каракол, где столкнулись легковые автомобили Honda Odyssey и Toyota Estima.

На месте происшествия работали спасатели. Тела погибших извелекли из автомобилей и передали сотрудникам МВД. Очеловек были доставлены в больницу.

Согласно уточненным данным, умершие граждане м 2015 года рождения.Д. и в 1953 году.т. А.Дж. граждан.