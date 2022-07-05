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Цены на нефть могут вырасти до 380 долларов за баррель

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- Канат Кожоев
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Мировые цены на нефть могут достичь "стратосферных" 380 долларов за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести ответный удар и сократить добычу, предупреждают аналитики JPMorgan Chase & Co.

Страны Большой семерки разрабатывают сложный механизм ограничения цены на российскую нефть в попытке затянуть гайки на военной машине Владимира Путина в Украине. Но, учитывая прочное финансовое положение Москвы, страна может позволить себе сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 миллионов баррелей, не нанося чрезмерного ущерба экономике, написали аналитики JPMorgan, включая Наташу Каневу, в записке для клиентов.

Однако для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими. Аналитики пишут, что сокращение ежедневных поставок на 3 миллиона баррелей поднимет эталонные лондонские цены на нефть до 190 долларов, в то время как при наихудшем сценарии в 5 миллионов баррелей нефть может стоить "стратосферных" 380 долларов.

"Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен заключается в том, что Россия может принять ответные меры, сократив экспорт, чтобы причинить боль Западу. Ключ к предложению мирового нефтяного рынка в руках России", - пишут аналитики.


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URL: https://www.vb.kg/420107
Теги:
нефть, Россия, экономика, мировые новости
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