Погода
$ 81.68 - 82.68
€ 83.87 - 84.87

В Бишкеке ищут несовершеннолетнего Кутмана Тулемишова

378  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками УВД Свердловского района Бишкека ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетнего Тулемишова Кутмана.

1 июля 2022 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы И.А. об оказании содействия в поиске его племянника Тулемишова Кутмана, 2010 года рождения, который 1 июля 2022 года находясь на рынке Аламедин в Бишкеке, примерно в 14 часов ушел в неизвестном направлении и не вернулся. По настоящее время, местонахождение несовершеннолетнего неизвестно .

Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района Бишкека.

Приметы: рост примерно 150-155, плотного телосложения, волосы черные короткие.

Был одет: футболка черного цвета, шорты серого цвета, сланцы черного цвета, имеется шрам в области живота .

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения несовершеннолетнего Тулемишова Кутмана просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 557 11-94-10, 0 701 28-28-09, 0 702 49-8888 и 102.

В настоящее время ведутся активные поисковые и розыскные мероприятия в целях установления местонахождения пропавшего несовершеннолетнего Тулемишова Кутмана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420111
Теги:
дети, розыск, Свердловский район, Бишкек, пропал ребенок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  