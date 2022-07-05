В Бишкеке ищут несовершеннолетнего Кутмана Тулемишова

Сотрудниками УВД Свердловского района Бишкека ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетнего Тулемишова Кутмана.

1 июля 2022 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы И.А. об оказании содействия в поиске его племянника Тулемишова Кутмана, 2010 года рождения, который 1 июля 2022 года находясь на рынке Аламедин в Бишкеке, примерно в 14 часов ушел в неизвестном направлении и не вернулся. По настоящее время, местонахождение несовершеннолетнего неизвестно .

Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района Бишкека.

Приметы: рост примерно 150-155, плотного телосложения, волосы черные короткие.

Был одет: футболка черного цвета, шорты серого цвета, сланцы черного цвета, имеется шрам в области живота .

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения несовершеннолетнего Тулемишова Кутмана просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 557 11-94-10, 0 701 28-28-09, 0 702 49-8888 и 102.

В настоящее время ведутся активные поисковые и розыскные мероприятия в целях установления местонахождения пропавшего несовершеннолетнего Тулемишова Кутмана.