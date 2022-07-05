Сотрудниками УКС Нарынской области причинен крупный ущерб государству

В результате незаконных действий сотрудников Управления капитального строительства Нарынской области государству был причинен ущерб на сумму более 4 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Нарынской области в ходе проверки выявлено, что ответственные сотрудники Управления капитального строительства Нарынской области, злоупотребляя должностным положением, при строительстве спортзала в селе Кара-Суу Кочкорского района без надлежащего контроля за рабочим процессом незаконно перечислили денежные средства за фактически невыполненную работу. В результате государству был причинен ущерб на общую сумму 4 миллиона 473 тысяч 536 сомов.

По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Проводится расследование.