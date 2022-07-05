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Бактыбек Саипбаев: Центральная Азия в ожидании очагов напряженности

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- Светлана Лаптева
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Интервью Caliber.Az с кыргызским политологом, общественным деятелем и историком Бактыбеком Саипбаевым.

Как вы оцениваете внешнеполитический курс Кыргызстана с соседями по региону Центральной Азии?

- К сожалению, у Кыргызстана нет четкого внешнеполитического курса по отношению к соседям по региону. Реакция властей на какие-то ситуации или инциденты на границе чисто спонтанная, и это показатель отсутствия осмысленной, долгосрочной геостратегической политики Кыргызстана. Причем такой подход наблюдается как в отношении ближайших стран региона, так и России, Китая.

А какова сейчас ситуация на таджикско-кыргызской границе, где часто происходят военные инциденты?

- Инциденты на границе провоцирует Таджикистан. В последний раз спланированная акция также началась с таджикской стороны - власти подтянули туда тяжелую технику и войска. Но это вовсе не связано с неприязнью таджиков к кыргызам, скорее, с весьма нестабильным политическим положением внутри страны. Американцы очень хотят создать "Великий Таджикистан" с расчетом на то, что примерно 5-6 миллионов бывших советских таджиков объединятся с 20 миллионами афганских таджиков. И это будет в противовес России, Афганистану и Китаю. Есть у них такая задумка, чтобы потом всех объединить с "Братьями-мусульманами" и спасти уйгуров в Китае.

Россия сильно озабочена этим фактором и даже предлагала посредничество по демаркации границ, подняв все старые карты, по которым у Кыргызстана имеется преимущество над Таджикистаном. Но это предложение не нашло поддержки в Кыргызстане, скорее всего из-за того, что через границу идет устойчивый наркотрафик через Таджикистан, Афганистан и юг Кыргызстана, потом частично через Узбекистан, Казахстан, а дальше в Россию и оттуда в Европу. То есть этот наркотрафик существует давно, и в нем задействованы американцы, кыргызы, таджики, узбеки, казахи, русские. Никто не хочет лишаться этого наркотрафика, поскольку это их хлеб, их реальный доход. Поэтому комиссию, которая бы постоянно сидела на границе и занималась бы демаркацией, не хотят создавать ни в Кыргызстане, ни в Таджикистане. Всех устраивает международный наркотрафик, если называть вещи своими именами…

Поэтому Россия заявила, что будет контролировать ситуацию в Таджикистане, ведь есть опасность того, что афганские таджики объединятся с бывшими советскими. Сейчас Кыргызстану обещает помочь Турция – будет поставлять "Байрактары".

И все же что не могут поделить между собой узбеки и кыргызы?

- Между кыргызами и узбеками возникли напряженные отношения в связи с Компроватским водохранилищем, которое раньше принадлежало Кыргызстану, потом его передали на время Узбекистану, а после распада Союза Ташкент так и не вернул контроль над хранилищем Кыргызстану. По сути, из-за этого и началась вражда. На данный момент ситуация с узбеками относительно нормализовалась. Самый последний инцидент произошел, когда кыргызская семья пыталась протащить контрабанду через границу с Узбекистаном. После предупредительных выстрелов они не остановились, и был открыт огонь на поражение, семья была уничтожена узбекскими пограничниками. После этого случая поступила команда узбекским и кыргызским пограничникам не стрелять на поражение. То есть опять-таки этот инцидент был связан с фактом контрабанды. Хотя, конечно, так и не известно, что именно пытались пронести через границу эти люди. Кстати, недавно на этой же границе обнаружили прекрасно оборудованный подземный тоннель на глубине 3-4 метра, его длина составляла сто метров. Примерно такие же подземные ходы прокладывала Палестина в Израиль, чтобы перебрасывать контрабанду.

Что же касается нынешних кыргызско-узбекских отношений, то в целом ситуация практически разрядилась. Почти завершена демаркация на узбекско-кыргызской границе, что существенно снизило градус напряженности между двумя странами.

С какими потенциальными рисками могут столкнуться страны Центральной Азии в обозримом будущем?

- В регионе, судя по всему, может произойти сильный взрыв, так как на территории Таджикистана засели игиловцы, которые ждут команды - видимо, из Лондона или Вашингтона, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЦА. В частности, чтобы дойти до Ферганы, которая считается центральным нервным узлом региона. В Ферганской долине сходятся границы трех государств - Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, и там очень плотное население, порядка 7 млн человек. Все там проживающие – люди сильно исламизированные и радикализированные. А радикально настроенные узбеки хотят создать "Халифат Фаргана", что также вполне реальный сценарий. Скорее всего, мозговые центры находятся в Англии, а материально поддерживает Америка.

То есть ситуация в регионе достаточно неоднозначная, и во многом ее может усугубить принятое на мадридском саммите решение НАТО по Украине относительно продолжения военных действий. До конца. Одновременно на Западе хотят активизировать фактор Тайваня, чтобы задеть интересы Китая, зажечь в Центральной Азии очаг нестабильности в Ферганской долине и спровоцировать военные столкновения Кыргызстана с Таджикистаном. Так что велика вероятность возникновения сразу нескольких очагов напряженности в Центрально-Азиатском регионе. Я бы еще добавил один существенный факт: Россия, Туркменистан и Китай планируют проложить газопровод через Афганистан в сторону Китая. Россия пытается вместе с Китаем предпринять какие-то контрмеры, а Туркменистану выгодно это, так как чем больше трубопроводов будет в сторону Центральной Азии, тем больше на этом заработает страна. Есть даже информация, что Россия хочет обеспечить военно-политический аспект, чтобы этот проект был реализован, а Китай готов спонсировать это. Об этом стало известно после того, как делегация "Талибана" побывала на Санкт-Петербургском экономическом форуме, где этот вопрос обсуждался. "Талибан" заинтересован, чтобы через территорию Афганистана проходили и газопроводы, и нефтепроводы, а на перспективу, если сейчас трубопровод будет проложен по северу Афганистана в сторону Китая, обсуждается прокладка трубы и на юг, чтобы через Афганистан и Пакистан труба дошла до Индийского океана. То есть это такой геостратегический план России с Китаем и с Туркменистаном, что, безусловно, идет вразрез с политикой Запада, особенно США и Великобритании, поэтому они попытаются всячески противодействовать этому. У Китая есть желание через Афганистан провести трубопроводы, так как это выгодно всем сторонам. В этом заинтересованы также Индия и Пакистан. То есть идет противостояние стран суши и моря с разными геополитическими интересами.

Автор: Матанат Насибова


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URL: https://www.vb.kg/420116
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