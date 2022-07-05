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Карагачевая роща заменит горожанам Иссык-Куль

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- Бакыт Басарбек
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Карагачевая роща станет зоной отдыха для жителей Бишкека. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.

По его словам, проект зоны отдыха уже одобрен правительством.

"Раньше территория Карагачевой рощи составляла 200 гектаров. Потом начались застройки и роща сократилась до 120 гектаров. Мы решили остановиться на этой цифре и планируем сделать зону отдыха, где будут бассейн, ледовый каток и другие развлечения. Все горожане вместо Иссык-Куля смогут отдыхать в Карагачевой роще. На это уйдет максимум год или два", - сказал Абдыкадыров.


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URL: https://www.vb.kg/420119
Теги:
мэрия, Бишкек, Иссык-Куль, Отдых
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