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В Бишкеке построят четыре крупные парковки

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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров на пресс-конференцию по итогам 100 дней работы рассказал, что в планах столичного муниципалитета реализовать инвестиционный проект "Многоярусная автостоянка на территории города Бишкек".

По его словам, в рамках этого проекта построят не менее четырех многоуровневых парковок вместимостью на 500 автомобилей:

"Парковки будут построены:

- на перекрестке улиц Патрисы Лумумбы и Профсоюзной;

- на перекрестке улиц Суеркулова и Жукеева-Пудовкина;

- на перекрестке улиц Псковская и Сухомлинова;

- на перекрестке улиц Туголбай Ата и Шабдан Баатыра".


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URL: https://www.vb.kg/420127
Теги:
мэрия, парковка, Бишкек
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