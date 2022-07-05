В Бишкеке построят четыре крупные парковки

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров на пресс-конференцию по итогам 100 дней работы рассказал, что в планах столичного муниципалитета реализовать инвестиционный проект "Многоярусная автостоянка на территории города Бишкек".
По его словам, в рамках этого проекта построят не менее четырех многоуровневых парковок вместимостью на 500 автомобилей:
"Парковки будут построены:
- на перекрестке улиц Патрисы Лумумбы и Профсоюзной;
- на перекрестке улиц Суеркулова и Жукеева-Пудовкина;
- на перекрестке улиц Псковская и Сухомлинова;
- на перекрестке улиц Туголбай Ата и Шабдан Баатыра".