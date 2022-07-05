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В Великобритании нашли самую большую водяную лилию на планете

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- Анастасия Карелина
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Британские ученые нашли самую большую водяную лилию на планете. Ее диаметр - три метра. Об этом сообщает "Би-би-си".

Ученые открыли третий вид гигантских водяных лилий из рода Victoria. Его семена неверно идентифицировали и привезли в Британию из Боливии еще 177 лет назад. Почти два века кувшинка Victoria boliviana росла в Королевских ботанических садах Кью, и никто не догадывался о ее уникальности.

Открытие совершил ботаник Карлос Магдалена. Он заметил, что Victoria boliviana гораздо крупнее своих родственниц. Он часами сравнивал цветы трех растений и нашел отличия. Подозрения подтвердил ДНК-тест - перед учеными действительно был новый вид. До этого считалось, что на планете растет лишь два вида гигантских водяных лилий этого рода - Victoria amazonica и Victoria cruziana.


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URL: https://www.vb.kg/420128
Теги:
Великобритания, наука, в мире
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