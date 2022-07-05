Антикварный набор охотника на вампиров продан с аукциона за 13 тысяч фунтов

В Великобритании за 13 тысяч фунтов стерлингов ушел с молотка антикварный набор охотника на вампиров. Он принадлежал высокопоставленному чиновнику XIX века лорду Уильяму Хейли. Об этом пишет Mirror.

В наборе собраны стандартные орудия для борьбы с нечистью. Это Библия, распятия, флакончик святой воды, четки, два пистолета и деревянный кол.

"Убить вампира было чрезвычайно серьезной задачей, и исторические отчеты предполагали необходимость в определенных методах и инструментах", - объяснил владелец аукционного дома Hansons Auctioneers Чарльз Хэнсон.

По словам Хэнсона, начальная цена лота была в пять-шесть раз ниже. Но перед торгами интерес к нему значительно вырос, ставки поступали со всего мира. Счастливчик, купивший в итоге этот антикварный набор, пожелал остаться неизвестным.