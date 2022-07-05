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В Бишкеке планируют ежегодно заменять по 100 лифтов

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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров на итоговой пресс-конференции сообщил, что предложения по поставке лифтов выдвинули компании "Скай лифт" и "Могилевский лифт".

По его словам, в планах, в течение 5 лет приобрести 600 новых лифтов.

"Есть новая компания, которая предоставляет лифты в лизинг - ежегодно по 100 единиц. Нужно три-семь лет работать на лизинговой основе. В принципе, если заключим с ними договор, то за пять лет сможем обновить все лифты в столице", - сказал мэр.

В планах передать в аутсорсинг их обслуживание. Также открыть учебный центр при МП "Бишкекгорлифт" для подготовки лифтеров операторов и возобновить выпуск электромехаников на базе ПТУ №20.


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URL: https://www.vb.kg/420133
Теги:
лифт, Бишкек, мэрия
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