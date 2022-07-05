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Пресечен канал поставки в республику гашиша из Казахстана

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- Канат Кожоев
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СБНОН пресек деятельность наркогруппировки, наладившей канал контрабандных поставок наркотических средств в особо крупных размерах из РК в КР с целью сбыта.

В селе Ленинское Аламудунского района при сбыте наркотического средства "гашиш", примерным весом 1 килограмм 800 грамм, задержан гражданин КР Б.К., 2001 года рождения.

После оперативники задержали подельника наркоторговца. Им оказался гражданин РК М.Э., 2000 года рождения. Он оборудовал в бензобаке автомашины марки "Субару -Б4" тайник и в нем контрабандным путем доставил вышеуказанные наркотические средства в Кыргызстан, где передал с целью сбыта Б.К.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса.

В настоящее время, СБНОН МВД КР проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий для задержания других членов данной наркогруппировки и лиц причастных к данному преступлению.

Задержанные водворены в СИЗО – 1 города Бишкека, расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/420138
Теги:
МВД, наркотики, Кыргызстан, наркотрафик
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