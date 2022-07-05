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В Кыргызстан пытались завезти 110 тысяч долларов, спрятанных среди хлеба

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Узбекистанка пыталась вывезти в Кыргызстан свыше 110 тысяч долларов, спрятанных среди буханок хлеба, сообщают СМИ со ссылкой на андижанское областное управление таможни.

Сотрудники таможни провели проверку женщины, которая пыталась выехать в Кыргызстан через пост "Дустлик". Во время осмотра ее багажа в полиэтиленовом пакете были обнаружены пачки с долларами, которые были спрятаны среди булок хлеба. Всего в пакете было найдено 73815 долларов.

После этого таможенники провели тщательный досмотр гражданки, обнаружив еще 40 тысяч долларов, которые были спрятаны в тайниках в одежде.

По данному факту сейчас проводится доследственная проверка.

Напомним, что в конце июня военнослужащие пограничных войск задержали на границе узбекистанца, который намеревался вывезти в Кыргызстан 1 миллион долларов.


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URL: https://www.vb.kg/420139
Теги:
граница, Узбекистан, доллар, Кыргызстан
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