В Кыргызстан пытались завезти 110 тысяч долларов, спрятанных среди хлеба

Узбекистанка пыталась вывезти в Кыргызстан свыше 110 тысяч долларов, спрятанных среди буханок хлеба, сообщают СМИ со ссылкой на андижанское областное управление таможни.

Сотрудники таможни провели проверку женщины, которая пыталась выехать в Кыргызстан через пост "Дустлик". Во время осмотра ее багажа в полиэтиленовом пакете были обнаружены пачки с долларами, которые были спрятаны среди булок хлеба. Всего в пакете было найдено 73815 долларов.

После этого таможенники провели тщательный досмотр гражданки, обнаружив еще 40 тысяч долларов, которые были спрятаны в тайниках в одежде.

По данному факту сейчас проводится доследственная проверка.

Напомним, что в конце июня военнослужащие пограничных войск задержали на границе узбекистанца, который намеревался вывезти в Кыргызстан 1 миллион долларов.