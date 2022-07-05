Погода
$ 81.68 - 82.68
€ 83.87 - 84.87

Эксперт: бишкекские новостройки способны выдержать землетрясение в 8 баллов

403  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор компании комплексного строительства PARTNER Рафгат Хантимеров рассказал о том, как в строительной сфере реализуется контроль качества.

Как правило, каждый проект проходит четырехуровневый контроль качества: авторский, государственный, собственный, а также с привлечением независимого аудитора.

"Сроки возведения жилья зависят от застраиваемой площади, этажности, используемых материалов. В среднем на строительство многоэтажки уходит от 1,5 до 4 лет. Гарантийные сроки застройщиков составляют от 1 года до 10 лет", - пояснил Хантимеров.

По его словам, кыргызстанские строители используют монолитно-каркасную технологию: сначала из бетона и арматуры возводится скелет здания, который затем заполняется кирпичом или газобетонными блоками и упаковывается в красивую "рубашку" – фасад.

"Такой подход обусловлен высокой сейсмической активностью в регионе. Благодаря применяемой технологии, современные здания в Бишкеке могут выдержать землетрясение силой в 8-9 баллов", - говорит эксперт.

Он отмечает, что из стройматериалов Кыргызстан производит кирпич, цемент и бетон. Все остальное – импортное. За последнее время цены на товары для стройки взлетели как минимум на 30 процентов. Так, водоэмульсионная краска за два года подорожала почти в два раза. Рулон утеплителя российского производства вырос в цене до рекордных 7 тысяч (1300 сомов – в 2021-м). А вот российский лес и гвозди, наоборот, немного подешевели в сравнении с прошлогодними показателями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420140
Теги:
бизнес, строительство, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  