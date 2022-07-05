Эксперт: бишкекские новостройки способны выдержать землетрясение в 8 баллов

Директор компании комплексного строительства PARTNER Рафгат Хантимеров рассказал о том, как в строительной сфере реализуется контроль качества.

Как правило, каждый проект проходит четырехуровневый контроль качества: авторский, государственный, собственный, а также с привлечением независимого аудитора.

"Сроки возведения жилья зависят от застраиваемой площади, этажности, используемых материалов. В среднем на строительство многоэтажки уходит от 1,5 до 4 лет. Гарантийные сроки застройщиков составляют от 1 года до 10 лет", - пояснил Хантимеров.

По его словам, кыргызстанские строители используют монолитно-каркасную технологию: сначала из бетона и арматуры возводится скелет здания, который затем заполняется кирпичом или газобетонными блоками и упаковывается в красивую "рубашку" – фасад.

"Такой подход обусловлен высокой сейсмической активностью в регионе. Благодаря применяемой технологии, современные здания в Бишкеке могут выдержать землетрясение силой в 8-9 баллов", - говорит эксперт.

Он отмечает, что из стройматериалов Кыргызстан производит кирпич, цемент и бетон. Все остальное – импортное. За последнее время цены на товары для стройки взлетели как минимум на 30 процентов. Так, водоэмульсионная краска за два года подорожала почти в два раза. Рулон утеплителя российского производства вырос в цене до рекордных 7 тысяч (1300 сомов – в 2021-м). А вот российский лес и гвозди, наоборот, немного подешевели в сравнении с прошлогодними показателями.