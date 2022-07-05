ГКНБ выявил поддельный диплом у судьи Ленинского райсуда Бишкека

По факту незаконного получения диплома о высшем образовании судьей Ленинского районного суда Бишкек Т.М. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 337 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, проверка дипломов проводилась в рамках исполнения поручения президента Кыргызской Республики на наличие и использование поддельных дипломов об образовании у государственных и муниципальных служащих.

"В 2003 году Т.М. обучаясь на 3-курсе экономического факультета КНУ незаконно был зачислен на 1-курс юридического факультета данного ВУЗа.

В настоящее время проводится соответствующие следственно-оперативные мероприятия, в том числе по факту использования поддельного диплома о высшем образовании судьей Т.М".