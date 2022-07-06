Почти половина золотых сертификатов ОРТ у бишкекских выпускников

Бишкекские выпускники получили 45 % золотых сертификатов ОРТ по республике. Об этом на пресс-конференции заявил мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.

В социальной сфере также произошли изменения. С начала года социальные услуги предоставлены 567 бездомным. Документы удалось восстановить 48 людям, 44 человека возвратили в семьи, 26 человек поместили в стационары, 328 получили амбулаторное лечение.

Центром помощи детям поддержка оказана 77 ребятам, 128 получили психологические консультации.

Начата работа по внедрению новой модели по обучению положительному родительству, которая позволит уменьшить количество брошенных детей и увеличить количество детей, определенных в приемные семьи.

В рамках поддержки молодых специалистов действует и финансируется из местного бюджета Программа "Депозит молодого учителя". В 2021-2022 учебном году конкурсный отбор прошли 100 молодых специалистов. В настоящее время по программе работают 363 человека.

В библиотеке №9 открыли информационный коворкинг-центр.

В календарный план спортивных мероприятий города Бишкек включены более 150 городских и международных мероприятий по 70 видам спорта с охватом более 70 тыс. человек. Уже провели ряд спортивно-массовых мероприятий с охватом более 5 тысяч человек.

В столице прошел второй Международный фольклорный фестиваль "Наристе". В нем приняли участие более 5 тысяч участников из всех областей Кыргызстана и других стран. Средства на проведение мероприятия выделены из городского бюджета.