Территорию у посольства Великобритании в Москве переименовали в площадь ЛНР

Власти Москвы назвали безымянную территорию у посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

"Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат - вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование - площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин", - рассказали в пресс-службе.

Ранее территорию у посольства США в Москве официально переименовали в площадь Донецкой народной республики (ДНР). 22 июня соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. За новое название улицы - "Площадь ДНР" - на сайте проекта "Активный гражданин" проголосовали 45 процентов участников.

Источник: lenta.ru