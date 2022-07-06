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Территорию у посольства Великобритании в Москве переименовали в площадь ЛНР

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Власти Москвы назвали безымянную территорию у посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

"Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат - вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование - площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин", - рассказали в пресс-службе.

Ранее территорию у посольства США в Москве официально переименовали в площадь Донецкой народной республики (ДНР). 22 июня соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. За новое название улицы - "Площадь ДНР" - на сайте проекта "Активный гражданин" проголосовали 45 процентов участников.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/420147
Теги:
Великобритания, посольство, Москва, военная операция в Украине
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