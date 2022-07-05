Тимофей Сополев: Театр - задуман сделать человека лучше

Декан факультета музыкального театра ГИТИС Тимофей Сополёв. Коренной фрунзенец, покоривший Первопрестольную, реализовал себя в качестве режиссера, актера и сценариста. Он давно уже известен среди театральной богемы России и бывшего СССР. У него легион именитых учеников, чьи имена говорят сами за себя. Один из активных участников проекта ГИТИСа и "Россотрудничества" по возрождению культурного пространства бывшего Советского Союза.

В Кыргызстан, на малую родину он приезжал не раз и не забывает свои корни. Однако, это его первая поездка как театрального наставника. И в этом он видит очень важный момент, - любой актер должен постоянно учиться. Ни в коем случае ему нельзя "бронзоветь" и долго не сможет использовать свои однажды найденные фирменные черты игры, присущие только ему. Потому как профессия не терпит застоя. И как только актер начинает держаться определенного своего, "фирменного" стиля, он себя потерял.

По этой причине, в ходе проведения мастер-классов имени К. Станиславского в Бишкеке, Тимофей Сополёв призвал всех участников совершенствоваться, иначе очень легко потеряет себя.

"В виду того, что я впервые приезжаю на родину в профессиональном качестве, я не знаю с чем мы столкнемся, поэтому у нас нет жесткого плана работы. Мы будем учить и учиться, ведь театр - это живой организм".

Актер полон сил и настроен провести время на родине плодотворно и в удовольствие.

Телеграмм-каналу "САЛАМ КЫРГЫЗСТАН" удалось пообщаться с ним в неформальной обстановке. Т. Сополёв очень серьезно относится к роли театра в жизни человечества.

"Театр - задуман сделать человека лучше", - уверен режиссер. При этом, он апеллирует к давней истории своего вуза, которому предстоящей осенью исполнится 144 года, а в его основе стоит школа Петра Шостаковского.

Мы обменялись мнениями о последних событиях. Происходящее на Украине, и вакханалия отмены русской культуры вредит только инициаторам подобных действий. "Мы от этого не обеднеем, мы самодостаточные и автономные. Другое дело, что обмен опытом застопорится. А обмен - это всегда движение в сторону совершенствования. В нашем ГИТИСе продолжают учиться театральному искусству студенты со всего мира, в том числе и Украины", - поделился Сополёв.

По его словам, после начала специальной военной операции на Украине лично ему поступили звонки со многих уголков мира и все ему говорили, мол, политика политикой, но человеческие отношения выше всего.

В процессе общения нам удалось прогуляться по центру Бишкека.

"Вот эти статуи делал один из моих друзей", - сказал Т. Сополёв, указывая на площадь Ала-Тоо.

И продолжил воспоминания:

"На месте Белого Дома во времена моего детства были дворец спорта, а зимой заливался каток…"