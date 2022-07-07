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Открылись III Военно-спортивные игры армий государств - участников СНГ

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- Светлана Лаптева
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На базе Спортивного комитета Министерства обороны Республики Казахстан - Центрального спортивного клуба в городе Алматы состоялось торжественное открытие III Военно-спортивных игр дружественных армий государств-участников Содружества Независимых Государств.

По данным управления информационного обеспечения МО КР, в Играх принимают участие около двухсот спортсменов из вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Сборную команду Вооруженных сил Кыргызстана представляют военнослужащие спортивного клуба армии Министерства обороны, Генерального штаба и Национальной гвардии ВС КР.

В программу Игр включены соревнования по армейскому рукопашному бою, гиревому спорту, стрельбе из штатного оружия, офицерскому троеборью и военизированному кроссу.

Игры проводятся в соответствии с утвержденным решением Совета министров обороны государств-участников СНГ и приурочены к 30-летию его образования. Завершатся соревнования 10 июля текущего года.

Напомним, что предыдущие, II Военно-спортивные игры СНГ, прошли на территории Кыргызстана в июле-августе 2017 года, по результатам которых кыргызские военнослужащие стали победителями в общекомандном зачете и заняли первое место в общем медальном зачете.

Данные соревнования проводятся на постоянной основе и направлены на укрепление дружбы и сотрудничества между вооруженными силами государств Содружества, обмена опытом по подготовке воинов-спортсменов международного класса, а также пропаганды спортивных достижений вооруженных сил СНГ на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/420151
Теги:
Министерство обороны, СНГ
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