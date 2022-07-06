Минздрав заверяет, что к очередной волне COVID-19 готов

Министерство здравоохранения готово к очередной волне COVID-19 в Кыргызстане. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Начальник Управления оказания медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Нурида Жусупбекова пояснила, что в случае очередного подъема заболеваемости, в первую очередь будет открыта красная зона в Республиканской клинической инфекционной больнице. Но при необходимости, Минздрав готов развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19 и в других организациях здравоохранения.

"Коек, в случае очередной волны коронавирусной инфекции, достаточно. Запаса лекарств хватает. Опыт у врачей есть, все они обучены по клиническому протоколу лечения от COVID-19. Мы призываем людей обращаться к врачам по месту жительства и вакцинироваться. Кто уже сделал первую, вторую дозы - получите бустер. Опыт других стран показывает, что сейчас заболевают COVID-19 в основном те, кто не был вакцинирован", - сказала Нурида Жусупбекова.