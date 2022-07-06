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В столичной "Галерее М" открылась международная выставка "Мы вместе"

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- Анастасия Карелина
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В филиале бишкекской "Галереи М" и АртХолле при ней открылась международная художественная выставка "Мы вместе".

Участниками вернисажа стали известные художники Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Свои работы на суд публики представили Араншы Шаржанов, Шавкат Маматкаримов, Руслан Ибраимов, Бахрамжан Темиров и Азамат Абакиров.

В экспозицию вошло 40 живописных полотен представителей разных поколений, разных школ и разных же взглядов на мир. Объединяет творцов главное – высокий профессионализм. На выставке бишкекчане и гости столицы могут увидеть пейзажи и портреты, а также философские произведения авторов.

Продлится выставка до 25 июля. Вход для посетителей свободный.

Приходите в филиал "Галереи М" в ЦУМ-2 "Айчурок" (4 этаж/413) и АртХолл.


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URL: https://www.vb.kg/420160
Теги:
выставка, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан
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