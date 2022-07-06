В столичной "Галерее М" открылась международная выставка "Мы вместе"

В филиале бишкекской "Галереи М" и АртХолле при ней открылась международная художественная выставка "Мы вместе".

Участниками вернисажа стали известные художники Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Свои работы на суд публики представили Араншы Шаржанов, Шавкат Маматкаримов, Руслан Ибраимов, Бахрамжан Темиров и Азамат Абакиров.

В экспозицию вошло 40 живописных полотен представителей разных поколений, разных школ и разных же взглядов на мир. Объединяет творцов главное – высокий профессионализм. На выставке бишкекчане и гости столицы могут увидеть пейзажи и портреты, а также философские произведения авторов.

Продлится выставка до 25 июля. Вход для посетителей свободный.

Приходите в филиал "Галереи М" в ЦУМ-2 "Айчурок" (4 этаж/413) и АртХолл.