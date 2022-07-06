В Караколе на 7,5 тысячи сомов оштрафован дрифтер из Бишкека

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, 5 июля примерно в 17.25 часов водитель автомашины "Тойота-Карина" устроил дрифт по одной из главных дорог города - улице Токтогула, где недавно завершились реконструкционные работы и был положено новое асфальтобетонное покрытие. Очевидцы, сразу сообщили об этом в дежурную часть ОВД города.

По поступившему сообщению незамедлительно были ориентированы экипажи ООБДД и были приняты меры по установлению нарушителя ПДД.

В ходе принятых мер, вскоре инспекторами ДПС был установлен и задержан водитель автомашины "Тойота-Карина". Им оказался 19 летний К.Б. житель города Бишкека.

В отношении водителя был составлен протокол в соответствии со ст. 189 (Автохулиганство) Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики и был наложен штраф в размере 7 тысяч 500 сомов. Автомашина нарушителя поставлена на штрафстоянку.