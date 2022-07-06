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Минсельхоз получил технику и средства защиты для борьбы с саранчой

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- Анастасия Карелина
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Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства получил тракторы, планшеты, средства защиты и учебные пособия в рамках проекта ФАО по улучшению борьбы с саранчой. Об этом сообщает пресс-служба МСХ.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО передала Департаменту химизации, защиты и карантина растений специальную технику, оборудование, учебные пособия и средства индивидуальной защиты для совершенствования процессов борьбы с вредителями. Это 6 тракторов, 20 планшетов, 10 опрыскивателей, 25 спецкомбинезонов, 15 пар сапог, защитные очки в количестве 200 штук, респираторные маски в количестве 200 штук, фартуки, нитриловые перчатки, а также книги, информационных плакаты и другое.

Заместитель представителя ФАО ООН в Кыргызстане Динара Рахманова отметила важность проекта ФАО по "Улучшению борьбы с саранчовыми (Фаза II)", финансируемого Японским агентством международного сотрудничества (JICA) в интересах Кыргызстана и других стран ЦА.

В рамках проекта внедряется улучшенный механизм реагирования на вспышки саранчи с использованием менее токсичных пестицидов и препаратов для биологической борьбы с вредителями. Усилия направлены на обеспечение продовольственной безопасности и повышение благосостояния сельского населения Кыргызстана за счет предотвращения угроз и снижения ущерба от нашествия вредителей.

"Саранча является серьезной угрозой для сельского хозяйства, продовольственной безопасности и благосостояния во всем мире, ведь опасные насекомые способны истреблять посевы на миллионах гектаров и разорять крупные сельхозы. Следует особо отметить, что своевременное и оперативное проведение мероприятий Департаментом химизации, защиты и карантина растений помогло предотвратить нанесение ущерба посевам сельхоз культур, пастбищам и обеспечить продовольственную безопасность Кыргызстана", - сказал замминистра сельского хозяйства Кыргызской Республики Азамат Мукашев.


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URL: https://www.vb.kg/420170
Теги:
JICA, Минсельхоз
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