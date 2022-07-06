Вынесен на обсуждение проект постановления БГК по муниципальному имуществу

Мэрия столицы выносит на общественное обсуждение проект постановления БГК по объектам муниципального имущества.

Мэрия столицы выносит на общественное обсуждение проект постановления Бишкекского городского кенеша "Об утверждении Положения о порядке управления объектами движимого и недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Бишкека, и предоставления на них ограниченных вещных прав".

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек разработал данный проект.

Он разработан в соответствии с пунктом 16 методики проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства утвержденного постановлением правительства от 30 сентября 2020 года № 504.

С проектом постановления можно ознакомиться по ссылке.