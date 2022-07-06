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Вынесен на обсуждение проект постановления БГК по муниципальному имуществу

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- Жан Алиев
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Мэрия столицы выносит на общественное обсуждение проект постановления БГК по объектам муниципального имущества.

Мэрия столицы выносит на общественное обсуждение проект постановления Бишкекского городского кенеша "Об утверждении Положения о порядке управления объектами движимого и недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Бишкека, и предоставления на них ограниченных вещных прав".

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек разработал данный проект.

Он разработан в соответствии с пунктом 16 методики проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства утвержденного постановлением правительства от 30 сентября 2020 года № 504.

С проектом постановления можно ознакомиться по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/420176
Теги:
Бишкекский горкенеш, проект
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