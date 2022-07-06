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В Японии хотят создать постройку для жизни на Луне и Марсе

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- Жан Алиев
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Киотский университет и строительная компания Kajima планируют создать совместную постройку, которая в будущем подойдет для жизни людей на Марсе и Луне. Об этом сообщает газета The Japan Times.

В материале отмечается, что одной из основных задач является воссоздание внутри здания аналога земной гравитации. Исследователи хотят добиться этого с помощью необычной формы постройки: жилище предлагается сделать в виде перевернутого конуса, вращающимся вокруг своей оси. Вырабатываемая таким образом центробежная сила позволит сформировать гравитационное притяжение.

Стоимость проекта не раскрывается, однако ученые признают, что это станет одной из главных проблем.

Марсианская гравитация составляет 38 процентов от земной, на Луне - только одной шестой от земной.


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URL: https://www.vb.kg/420178
Теги:
наука, в мире
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