В Сокулукском районе задержана мошенница

В Сокулукском районе задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась Т.М., 1965 года рождения. Она рассказала о том, что некая А.Э. вошла к ней в доверие и под предлогом продажи земельного участка площадью 0,08 гектара, завладела денежными средствами в сумме 8 тысяч долларов. В результате чего нанесла ей ущерб на 698 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была задержана А.Э., 1973 года рождения.

Милицией было установлена причастность задержанной еще к 8 фактам аналогичных преступлений, совершенных на территории Сокулукского района.

Подозреваемая водворена в ИВС ОВД Сокулукского района. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО № 1 Бишкека.

Не исключается факт причастности подозреваемой и к другим аналогичным фактам мошенничества. Милиция обращается к гражданам, пострадавших от действий данной гражданки, и просит сообщить об этом в органы внутренних дел по следующим номерам: 0(312)60-75-67, 0(3134)5-33-80 (Дежурная часть ОВД Сокулукского района), или 102.