Погода
$ 82.50 - 83.50
€ 83.87 - 84.87

В Сокулукском районе задержана мошенница

257  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Сокулукском районе задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась Т.М., 1965 года рождения. Она рассказала о том, что некая А.Э. вошла к ней в доверие и под предлогом продажи земельного участка площадью 0,08 гектара, завладела денежными средствами в сумме 8 тысяч долларов. В результате чего нанесла ей ущерб на 698 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была задержана А.Э., 1973 года рождения.

Милицией было установлена причастность задержанной еще к 8 фактам аналогичных преступлений, совершенных на территории Сокулукского района.

Подозреваемая водворена в ИВС ОВД Сокулукского района. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО № 1 Бишкека.

Не исключается факт причастности подозреваемой и к другим аналогичным фактам мошенничества. Милиция обращается к гражданам, пострадавших от действий данной гражданки, и просит сообщить об этом в органы внутренних дел по следующим номерам: 0(312)60-75-67, 0(3134)5-33-80 (Дежурная часть ОВД Сокулукского района), или 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420179
Теги:
ГУВД, мошенничество, Сокулукский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  