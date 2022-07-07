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В России мигрантам разрешат бесплатно пользоваться медицинскими услугами

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Госдума России приняла закон о создании с января 2023 года социального фонда. В его рамках планируется установить единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование для всех, включая и для иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Поправки в закон были поддержаны 29 июня на пленарном заседании Госдумы.

Как отметил председатель думы Вячеслав Володин, с введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу профильного комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, закон коснется и трудовых мигрантов.

Он отметил, что иностранные рабочие в России смогут бесплатно пользоваться медицинскими услугами в рамках ОМС, как и все россияне.

Но лечить мигрантов на общих основаниях начнут только спустя три года после того, как их работодатели уплатят страховой взнос. А до этого момента работающим иностранцам будет доступна только экстренная медпомощь.

"Сейчас мигранты при трудоустройстве в РФ показывают работодателю полис дополнительного медицинского страхования (ДМС) либо работодатель сам заключает коммерческий контракт на предоставление медуслуг работникам. При таком раскладе деньги получают частники, а теперь будет зарабатывать бюджет", - отмечал Нилов.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/420181
Теги:
закон, миграция, Россия
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