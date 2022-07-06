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На разработку эскизного проекта "Манас айылы" поступило 14 предложений

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- Айжан Мамбеталиева
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В ГУ "Бишкекглавархитектура" завершен прием конкурсных проектов для участия в открытом архитектурном конкурсе на разработку эскизного проекта реконструкции "Манас айылы" по ул. Манас айылы. Для участия в конкурсе поступило 14 проектных предложений.

В конференц-зале ГУ "Бишкеглавархитектура" организована открытая выставка для обозрения конкурсных работ. Желающие могут посетить выставку, вход со стороны улицы Турусбекова.

Данный конкурс объявлен с 6 июня по 5 июля текущего года, общественные обсуждения с 6 июля по 7 июля, подведение итогов заседанием жюри планируется 8 июля.


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URL: https://www.vb.kg/420182
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