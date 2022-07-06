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Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с Ириной Винер

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- Асия Канаева
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Мировой судья московского района Крылатское прекратил производство по иску о расторжении брака между бизнесменом Алишером Усмановым и главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Производство по гражданскому иску прекратить в связи с отказом истца от исковых требований", - огласил решение судья Борис Сафарин.

Первое слушание состоялось месяц назад. Алишер Усманов и Ирина Винер в нем не участвовали. Их интересы в суде представляют юристы.

Тогда адвокаты предпринимателя заявили, что процесс необходимо провести в закрытом режиме, чтобы обеспечить неприкосновенность личной жизни его участников. Сторона Винер поддержала это предложение, а суд удовлетворил его.

Обращение в суд при расторжении брака необязательно, если у супругов нет несовершеннолетних детей. В таком случае вопрос можно разрешить через ЗАГС. Подача же иска может говорить о том, что один из супругов первоначально не дал согласия на развод.

Что касается раздела совместно нажитого имущества, то эта проблема не поднимается непосредственно в процессе расторжения брака. Она решается либо между бывшими мужем и женой без участия суда, либо становится предметом отдельного судопроизводства.

Усманов и Винер поженились в 1992 году. Как следует из картотеки судебных дел, заявителем по иску о расторжении брака значился именно бизнесмен. В разговоре с РИА Новости Винер заявляла, что "если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев". Более развернуто о решении развестись стороны пока не высказывались.


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URL: https://www.vb.kg/420186
Теги:
Россия, в мире
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