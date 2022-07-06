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Осуждены члены РЭО "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

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- Асия Канаева
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5 июля 2022 года приговором Кызыл-Кийского городского суда осуждены члены РЭО "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

К.А.К., 1984 года рождения, Э.Н.Т., 1995 года рождения, А.у.А., 1991 года рождения, Н.Ж.М., 1976 года рождения, М.З.Я., 1993 года рождения приговорены к срокам лишения свободы от 1,6 года до 6 лет.

Указанные члены РЭО занимались вербовкой и незаконным вовлечением граждан Кыргызской Республики в экстремистскую организацию.

В ходе обыска у них было изъято большое количество запрещенной экстремистской литературы и электронных носителей.

ГКНБ напоминает, что РЭО "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" постановлением Верховного суда КР от 20 августа 2003 года признана экстремистской организацией. Ее деятельность на территории КР запрещена.


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URL: https://www.vb.kg/420188
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир
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