Сотрудники милиции проводят профилактические мероприятия на Иссык-Куле

Лето – это пора отдыха детей и особой ответственности взрослых за их жизнь и здоровье. Однако, не все родители задумываются о безопасности своих детей – и это одна из основных причин печальной статистики. С начала июня месяца на озере Иссык-Куль утонуло уже 3-е детей. В связи с чем, инспектора инспекции по делам детей УВД Иссык-Кульской области проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей при отдыхе на акватории озера.

На днях, сотрудники милиции и спасатели провели мастер-классы для детей по безопасности на воде. Подрастающему поколению в летних детских-оздоровительных лагерях и на базах отдыха Иссык-Кульского района рассказали и показали, как спасти утопающего с помощью спасательного круга. Особое внимание в ходе мастер-классов уделялось оказанию первой помощи при утоплении. Были розданы памятки о безопасном поведении у воды.

УВД Иссык-Кульской области напоминает, что только ответственное отношение к собственной безопасности и соблюдение правил безопасного поведения на воде может стать гарантией сохранения жизни. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра на берегу озера.