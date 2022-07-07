"Ограничительные меры по COVID-19 вводить рано. Пока мы в "зеленой зоне"

"Пока еще рано вводить ограничительные меры, так как мы находимся в "зеленой зоне", но группа начала работать, как только пошел рост заболевания коронавирусом". Эти слова заместителя министра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой приводит Штаб КР по COVID-19.

На сегодня запланировано заседание республиканского штаба по коронавирусу. Возможно, на нем будет озвучен предварительный прогноз на две недели.

Также возобновляется ежедневная статистика по новым случаям заболевания и работа с контактными лицами.