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"Ограничительные меры по COVID-19 вводить рано. Пока мы в "зеленой зоне"

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- Анастасия Карелина
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"Пока еще рано вводить ограничительные меры, так как мы находимся в "зеленой зоне", но группа начала работать, как только пошел рост заболевания коронавирусом". Эти слова заместителя министра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой приводит Штаб КР по COVID-19.

На сегодня запланировано заседание республиканского штаба по коронавирусу. Возможно, на нем будет озвучен предварительный прогноз на две недели.

Также возобновляется ежедневная статистика по новым случаям заболевания и работа с контактными лицами.


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URL: https://www.vb.kg/420195
Теги:
Минздрав, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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