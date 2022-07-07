Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 83.87 - 84.87

ГКНБ раскрыл коррупционную схему поступления в один из вузов

314  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ выявлены противоправные деяния должностных лиц Министерства образования и науки, а также членов приемной комиссии одного из ведущих государственных университетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, создана межведомственная комиссия с участием представителей Антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской Республики, согласно заключению которого установлено, что должностные лица Министерства образования и науки в целях создания благоприятных условий для незаконного зачисления абитуриентов издали незаконный приказ о приеме 50 абитуриентов на грантовые места, предназначенные для граждан иностранного государства.

"В рамках исполнения данного приказа ответственные лица приемной комиссии высшего учебного заведения в рамках разработанного положения осуществили набор абитуриентов из числа граждан Кыргызской Республики, что противоречит нормам межправительственного соглашения.

При этом следствием установлено, что процедура зачисления ограничивала возможность участия посторонних абитуриентов, о чем свидетельствует отсутствие открытого конкурса на грантовые места и относительно низкие баллы результатов общереспубликанского тестирования прошедших студентов. Более того, набор на данные грантовые места проводился не через единый электронный портал Министерства образования и науки Кыргызской Республики, а через систему отбора упомянутого высшего учебного заведения, а регистрация абитуриентов проведена в однодневный срок, что противоречит законодательству страны в сфере образования.

Указанные обстоятельства предоставляют возможность для зачисления определенных студентов и исключают равные условия для поступления других абитуриентов, а также оказывают необоснованную финансовую нагрузку на расходную часть республиканского бюджета.

В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются необходимые мероприятия по определению круга причастных к данному преступлению лиц", - говорится в сообщении ГКНБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420196
Теги:
вуз, задержание, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  