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В столичном Доме кино пройдет бесплатный показ фильма "Если стихнет ветер"

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- Анастасия Карелина
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В Доме кино имени Чингиза Айтматова 8 июля состоится показ фильма "Если стихнет ветер". Об этом организация сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Организует показ картины Alliance Francaise Bishkek.

Фильм "Если стихнет ветер" создан кинематографистами Франции, Армении и Бельгии в 2020 году. Режиссер фильма Нора Мартиросян.

Это история о международном аудиторе Алене, который приезжает в Арцах, чтобы дать оценку новому аэропорту. Там он сталкивается с особой атмосферой самопровозглашенной республики и проникается ее жителями, в особенности мальчиком Эдгаром, у которого рядом с аэропортом есть свой бизнес.

Сеанс начнется в 11 часов. Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. Вход свободный.

После показа зрители смогут принять участие в беседе с Эммануэль Фосильон (региональным атташе по аудиовизуальному сотрудничеству) о возможностях совместного производства фильмов Кыргызстаном и Францией.


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URL: https://www.vb.kg/420199
Теги:
кино, Франция, Кыргызстан
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