Как загореть и сохранить здоровье

Загар - это красиво, но не всегда безопасно! Резко наступившая жара заставила многих жителей столицы и других регионов отправиться на отдых к рекам и другим водоемам, в том числе на Иссык-Куль. Отдых на пляже в большинстве случаев благоприятен, однако сопряжен с риском солнечного ожога. Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации дает советы, как правильно загорать, чтобы получать максимальную пользу от солнца.

Преимущества загара

Солнечные ванны способствуют профилактике рахита и укрепляют костные ткани и мускулатуру. Ультрафиолетовые лучи стимулируют обменные процессы в организме: повышают уровень серотонина, способствуют выработке витамина D. Загар помогает в борьбе с кожными заболеваниями, такими как псориаз. Загар помогает избавиться от угревой сыпи, грибка. Солнце улучшает иммунитет!

Правила получения загара

Чтобы солнце не навредило нашему организму, а напротив, помогало ему, необходимо следовать основным правилам:

не загорайте натощак и сразу после приема пищи. Принимать солнечные ванны будет безопасно только спустя 30-40 минут после еды; важно постепенно принимать солнечные ванны. Начинать необходимо с нескольких минут в первый день и далее понемногу продлевать время пребывания на солнце; желательно нанести солнцезащитный крем за 20 минут перед выходом из дома, даже в пасмурную погоду. Крем должен впитаться, чтобы он лучше мог вас защитить; очень важно обновлять крем раз в два часа или с периодичностью, указанной на упаковке; надевайте шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки; используйте зонтики или тенты на пляже; пополняйте водный баланс; много двигайтесь, чтобы загар наносился равномерно; старайтесь пребывать на солнце утром и вечером. В промежутке между 10 и 16 часами лучше находиться в тени или помещении; после загара необходимо увлажнить кожу кремом.

Солнечный ожог, который зарабатывают особенно светлокожие люди, - это первый признак повреждения молекул ДНК, чреватый как минимум ускоренным старением, а как максимум - развитием меланомы. Поэтому старайтесь накапливать меланин, раздражая кожу солнечным светом так, чтобы не повредить клетки. Идеально - знакомить кожу с ультрафиолетом постепенно.

Следуя вышеназванным простым правилам, вы сможете избежать неприятных последствий, риска развития рака кожи и преждевременного старения.