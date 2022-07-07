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На Иссык-Куле мужчина убил пастуха и пытался выдать за несчастный случай

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- Асия Канаева
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На Иссык-Куле мужчина убил пастуха и пытался выдать это за несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

6 июля примерно в 2 часа ночи в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило сообщение из Иссык-Кульской областной объединенной больницы о том, что 51-летний житель села Лесного М.М. привез безжизненное тело 46-летнего односельчанина Е.К. Он рассказал медикам, что погибший упал в горную реку. После этого мужчина уехал в неизвестном направлении.

Данное сообщение было зарегистрировано в электронном журнале информации районной милиции. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. При внешнем осмотре погибшего на его голове и руках были обнаружены многочисленные рваные раны. Это и вызвало сомнение в том, что причиной смерти мужчины стал несчастный случай.

В целях установления истинной причины смерти следствием ОВД Ак-Суйского района была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Милиционеры выехали по адресу, где проживает мужчина, который привез погибшего в больницу. Его дома не оказалось. При проведении следственно-оперативных мероприятий житель села Лесного М.М. в тот же день был найден оперативниками в Караколе и доставлен в следственную службу ОВД Ак-Суйского района. По его показаниям, погибший Е.К. не имел семьи и на протяжении последних 5 лет жил у него в кошаре, расположенной на джайлоо "Алтын-Арашан", присматривал за скотом. 5 июля вечером М.М. пастуха не обнаружил. Он стал его искать и нашел возле моста, в 30 метрах от кошары. Спросил, что произошло. Пастух ответил, что упал с моста в реку. Видя его плохое состояние, М.М. повез его на своей автомашине в больницу, но Е.К. по дороге умер. Оставив погибшего в больнице, М.М. направился на джайлоо, так как скот оставался без присмотра.

В целях установления истинности свидетельских показаний сотрудниками ОВД Ак-Суйского района был осуществлен ряд следственно-оперативных мероприятий. В ходе обыска милиционеры обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств сломанную палку и постельные принадлежности погибшего со следами крови.

Житель села Лесного М.М. признал свою вину в убийстве. В ходе следствия выяснилось, что в результате разногласий хозяин кошары нанес палкой несколько ударов в область головы Е.К., а после, увидев, что ему становится плохо, повез в больницу.

По данному факту следственной службой ОВД Ак-Суйского района возбуждено уголовное дело по статье 122 ("Убийство") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. До принятия меры пресечения судом подозреваемый в совершении преступления водворен в ИВС ОВД города Каракола. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/420207
Теги:
Иссык-Кульская область, убийство
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