В России вырос спрос на антидепрессанты

Спрос на антидепрессанты в России вырос на 66 процентов и составил порядка 6 миллионов упаковок против 3,6 годом ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

В первом полугодии 2022 года спрос на антидепрессанты увеличился на 66 процентов в количественном выражении и составил порядка 6 миллионов единиц против 3,6 годом ранее. Наибольший рост спроса показали "Сертралин" (+113 процентов), "Флуоксетин" (+90 процентов), "Эсциталопрам" (+79 процентов).

Наибольший спрос на антидепрессанты за последние 12 месяцев отмечен в Москве (1,3 тысячи упаковок на 10 тысяч человек), Санкт-Петербурге (1,2 тысячи пачек), Московской области (1,1 тысячи), Калужской области (988) и Ростовской области (975). Наименьшее потребление антидепрессантов зафиксировано в Ненецком автономном округе (141 упаковка), Чечне (90) и Тыве (59).

По данным аналитиков, всего за шесть месяцев 2022 года россияне потратили на антидепрессанты 3,6 миллиарда рублей - на 87 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,9 миллиарда рублей). При этом на рынке сформированы достаточные запасы антидепрессантов - порядка 10 миллионов упаковок. При сохранении среднемесячного уровня потребления их хватит почти на 10 месяцев.