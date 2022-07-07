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"Не стало уроком для ГСИН". Убийства в колонии № 1 продолжаются

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- Бакыт Басарбек
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Убийство с поджогом трупа в исправительной колонии № 1 в селе Молдовановка не стало уроком для администрации исправительного учреждения. Таким мнением с редакцией vb.kg поделилась адвокат Алия Турумбекова.

По ее словам, это лишний раз свидетельствует о некомпетентности руководства колонии и ГСИН.

"Мало того что убийство заключенного в колонии в селе Молдовановка Эрлана Урматбек уулу пытались подвести под суицид, а потом, когда все вскрылось, следствие затягивали как могли и до сих пор затягивают, так теперь два новых убийства произошло в этой же колонии. Одно из которых было совершенно с особой жестокостью. То есть это говорит о том, что ни начальник колонии, ни руководство ГСИН не сделали выводы после первого убийства. Как убивали там, так и продолжают убивать. Может, пришло время поговорить о компетентности руководства колонии. Меня возмущает, что никто из руководства колонии так и не понес ответственности как за первое убийство, так за последующие", - сказала Турумбекова.

Юриста возмущает, что власти в данном случае игнорируют права заключенных.

"Они такие же граждане страны, как и все остальные, хоть и находятся в заключении. Поэтому право на жизнь, а соответственно и на защиту от посягательств на жизнь, пока никто не отменял. Не пора ли руководству страны взять и этот вопрос под свой контроль. В конце концов это же не концлагерь, где можно творить любой произвол. Если руководство ГСИН не может справиться с проблемой, то, может, стоит поднять вопрос о профпригодности. В каждом деле нужны прежде всего профессионалы, и только тогда наша страна начнет двигаться вперед", - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/420214
Теги:
ГСИН, колонии, убийство, Алия Турумбекова
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