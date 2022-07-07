В колонию-поселение № 52 подведена чистая вода

Пресс-служба ГСИН сообщает о том, что для того, чтобы обеспечить жилые общежития питьевой водой, руководство учреждения № 52, расположенного в Токтогульском районе Джалал-Абадской области, провело масштабную зачистку территории.

Использовалась различная техника: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы. В результате удалось убрать около 450 кубометров мусора, скопившегося здесь еще с советских времен, и вывезти его на 20 грузовиках.

После этого в прорытые траншеи уложили трубы и по ним побежала наконец чистая вода.