Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 83.87 - 84.87

В колонию-поселение № 52 подведена чистая вода

189  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба ГСИН сообщает о том, что для того, чтобы обеспечить жилые общежития питьевой водой, руководство учреждения № 52, расположенного в Токтогульском районе Джалал-Абадской области, провело масштабную зачистку территории.

Использовалась различная техника: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы. В результате удалось убрать около 450 кубометров мусора, скопившегося здесь еще с советских времен, и вывезти его на 20 грузовиках.

После этого в прорытые траншеи уложили трубы и по ним побежала наконец чистая вода.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420220
Теги:
ГСИН, колонии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  