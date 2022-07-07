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В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении разбоя

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- Айжан Мамбеталиева
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Оперативниками УВД Свердловского района задержаны подозреваемые в совершении разбоя. Об этом сообщает УВД Свердловского района.

В УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы Д.Ы. с просьбой принять меры в отношении двух малознакомых парней по имени Ж. и Б. и одного неизвестного лица, которые 23 июня 2022 года возле дома заявителя, усадив его в автомашину и угрожая ножом, насильно отобрали мобильный телефон марки "Айфон 12 Про Макс" стоимостью 1180 долларов США, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по ст. 207 ("Разбой") УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района были установлены и задержаны подозреваемые С.Г., 1997 года рождения, А.Б., 2002 года рождения, и И.Ж., 2004 года рождения. Подозреваемые были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворены в ИВС ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/420222
Теги:
разбой, Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан
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