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Будет ли около ЦСМ №10 нормальный тротуар?

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- Айжан Мамбеталиева
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"Около ЦСМ №10 тротуарная плитка разбита, а ведь в поликлинику приходят в том числе старики и мамочки с колясками. И пока дойдут по такому тротуару, могут споткнуться... и сразу попасть на прием к травматологу.

Вот и я на днях запнулась и чуть не упала. Неужели нельзя хотя бы около ЦСМ сделать нормальный тротуар?" - написала в редакцию бишкекчанка Лидия Андреева.

и на его ремонт не выделено финансирования.

Но при решении вопроса финансирования предприятие готово отремонтировать тротуар.

Там также пояснили: для того чтобы данный участок включили в титульный лист, горожанам совместно с квартальными надо обратиться в районный акимиат.


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URL: https://www.vb.kg/420225
Теги:
ЦСМ, Кыргызстан, тротуар
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