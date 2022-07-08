Будет ли около ЦСМ №10 нормальный тротуар?

"Около ЦСМ №10 тротуарная плитка разбита, а ведь в поликлинику приходят в том числе старики и мамочки с колясками. И пока дойдут по такому тротуару, могут споткнуться... и сразу попасть на прием к травматологу.

Вот и я на днях запнулась и чуть не упала. Неужели нельзя хотя бы около ЦСМ сделать нормальный тротуар?" - написала в редакцию бишкекчанка Лидия Андреева.

и на его ремонт не выделено финансирования.

Но при решении вопроса финансирования предприятие готово отремонтировать тротуар.

Там также пояснили: для того чтобы данный участок включили в титульный лист, горожанам совместно с квартальными надо обратиться в районный акимиат.