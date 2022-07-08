Фотофакт: Попробуй найди–ка светофор–невидимку!

Игра на внимательность для водителей. Найдите на фото светофор. И угадайте, какой на нем горит сигнал. Подсказка: если вы не нарушили правила дорожного движения и за стоп–линию не выехали, светофора не будет видно. Догадаться, что он все–таки есть, можно по характерному металлическому основанию, но "голова" регулирующего прибора спрятана за плотной кроной дерева.

Дерево жалко, да. Но эту ветвь необходимо обрезать, поскольку тут вопрос человеческой безопасности. На перекрестке улиц Баха и Гагарина есть еще и кольцо, что создает дополнительную сложность при его проезде. Тут должно быть все предельно ясно: кто едет, кто стоит. Пока же водителям, движущимся с юга на север, приходится ориентироваться на других участников движения - все поехали, значит, и нам пора.