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В Бишкеке выявили салоны красоты, использующие некачественные медпрепараты

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ГКНБ КР получены данные о систематической контрабанде медицинских препаратов. В частности, на территории города Бишкека функционирует ряд салонов красоты и бьюти-клиник, специализирующихся на медицинской эстетической косметологии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что используемые медицинские препараты не проходят соответствующие экспертизы, что является нарушением требований законодательства КР.

"Проведенный анализ показывает, что бьюти-клиники используют некачественные препараты, а применяют препараты, завезенные контрабандным путем, что влечет тяжелые последствия для жизни и здоровья горожан и граждан Кыргызстана в целом, такие как аллергические реакции, анафилактический шок, воспалительные и инфекционные процессы, сепсис, некроз мягких тканей и гематомы, что, в свою очередь, в ближайшей перспективе может привести к уничтожению генофонда нации, так как большинство молодых девушек КР обращаются к услугам косметологов.

В настоящее время на основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело".


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URL: https://www.vb.kg/420227
Теги:
ГКНБ, косметика, Бишкек
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